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На Запорожье женщине впаяли 3 года за репост публикации в соцсети

На Запорожье женщине впаяли 3 года за репост публикации в соцсети

В Запорожской области жительницу Мелитополя Татьяну Дюдину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Как выяснили журналисты «Фразы», такое наказание она получила за репост сепаратистской публикации в социальной сети «Вконтакте».

Согласно решению суда, Дюнина, уроженка Воронежской области России, 27 марта 2014 года в социальной сети «Вконтакте» под аккаунтом «Татьяна Тюникова» сделала репост публикации пользователя «Виктор Кондратович» под названием «Юго-Восток, за мной, в Россию», сообщают «Украинские новости».

В посте Кондратовича речь, в частности, идет о побуждении жителей юго-восточной части Украины сделать действия, которые приведут к присоединению этой территории к России.

28 марта 2014 года Дюнина сделала репост текста из группы «Новости Донбасса» со следующей информацией: «Ты этого хочешь? Да, именно этого хотят новороссы и малороссы на Украине. Мы, русские Украины-Руси — часть единого русского мира. Свидомая нерусь нам не указ».

В данном тексте также содержатся высказывания с призывом задуматься о территориальных изменениях, а именно об образовании страны «Малороссия» на территории Украины.

Допрошенная в судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью и раскаялась. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы, но освободили от наказания с испытательным сроком 1 год.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года за репост сообщения о «войне за независимость Новороссии» суд впаял киевлянину срок.

Тэги: суд, Запорожье, Запорожская область, соцсеть, репост, срок

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