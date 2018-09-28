На Закарпатье молодой грибник случайно застрелил мужчину, перепутав его с хищником

В Закарпатской области недалеко от села Грабово Мукачевского района 20-летний грибник по неосторожности застрелил местного жителя, приняв его за хищника. Об этом журналисты «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, случилось все в четверг, 27 сентября, около шести часов вечера. Житель села Грабово сообщил, что в урочище «Толстый» в кустарнике обнаружил мужчину с огнестрельным ранением.

Впрочем, как установили правоохранители в ходе следствия, все было немного по-другому. 20-летний грибник, услышав шум из зарослей, решил, что там притаился хищный зверь и выстрелил в него. Осознав, что натворил, он попытался оказать потерпевшему первую помощь и отвезти его в больницу.

Но по дороге в клинику 50-летний мужчина скончался и юный грибник запаниковал, придумав легенду с найденным трупом.

По данному факту открыли уголовное производство по факту убийства, совершенного по неосторожности. Охотничье ружье, принадлежащее отцу парня, работники полиции изъяли.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2010 года на Запорожье пьяный охотник во сне случайно застрелил своего товарища.