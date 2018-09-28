В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов

В Киеве автомобили представителей российского посольства облили фекалиями. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и волонтер Родион Шовкошитный.

Он рассказал, что в Киеве провожали главу «Россотрудничества» Воробьева. И на это мероприятие пришли сотрудники посольства РФ и российские дипломаты.

В это время появились активисты с дымовыми шашками и ведрами с фекалиями. Они облили фекалиями автомобили, спустили им шины и посбивали номера.

Ранее «Фраза» сообщала, что 9 мая 2018 года представители националистической группировки С14 напали на руководителя «Россотрудничества» в Украине Константина Воробьева. Группа радикалов облила российского дипломата зеленкой и нечистотами, когда он собирался возложить цветы к Вечному огню.