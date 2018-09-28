В Киеве замечена машина с номерами «ДНР»

В четверг, 27 сентября, на киевских дорогах был замечен автомобиль с номерным знаком так называемой «ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообществе «Киев автомобильный» в Facebook.

На снимках хорошо видно, что на автомобиле белого цвета марки Peugeot номер — с флагом так называемой «ДНР» и аббревиатурой DPR.

В комментариях к данному посту пользователи соцсети писали, что видели этот автомобиль в разных районах столицы. Всех же, кто еще увидит эту машину, призывают сразу же звонить в «102».

Мнения о том, откуда в Киеве появился автомобиль с номерами псевдореспублики, разделились. Некоторые думают, что это — недоработка пограничников и патрульных, которые позволили выехать машине из неподконтрольной территории и добраться до Киева.

Другие же считают, что это — социальный эксперимент, цель которого проверить, как люди относятся к подобным ситуациям.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июля 2018 года в Мариуполе нетрезвые сотрудники Госпогранслужбы и контрразведки (так они представились) ездили в машинке с номерами так называемой «ДНР».