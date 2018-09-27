Возле одной из киевских школ мужчина пытался покончить с собой

В среду, 26 сентября, в Киеве на улице Срибнокильская, 8а был обнаружен окровавленный мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», он пытался покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел около 18 часов возле школы № 314. Его обнаружили прохожие, которые и вызвали «скорую» и полицию, сообщает «Информатор».

Прибывшие медики оказали мужчине первую необходимую помощь и доставили в больницу.

Правоохранители выяснили, что мужчина стрелял в себя из самодельного огнестрельного устройства. Что подтолкнуло его к этому поступку – не известно. Полиция разбирается в случившемся.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале августа 2018 года в Днепре на заборе детского сада № 72 на шнурках от кроссовок повесился молодой мужчина.