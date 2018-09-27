Неизвестный выкрал из Лавры старинную икону

В среду, 26 сентября, во второй половине дня в храме, расположенном на территории Киево-Печерской Лавры, была совершена кража. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленник украл икону Георгия Победоносца.

Пропажу заметили служители и сразу же обратились к охране. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках выбрал момент, когда за ним никто не наблюдал, и потихоньку снял икону со стены, сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники в Нацполиции.

После этого злоумышленник упаковал икону в пакет и незаметно покинул территорию Лавры. И это несмотря на то, что внутри было много служителей и прихожан.

На место ЧП была вызвана полиция, по данному факту заведено дело. Но вор до сих пор не задержан, у правоохранителей есть лишь его фото с видеокамер.

Размеры иконы – 45х37 см. Точная ее стоимость неизвестна, но икона старинная.

Отметим, что это не первый случай хищения икон в Лавре. 2 мая 2015 году воры выкрали из Трапезного храма Киево-Печерской Лавры старинную икону Покрова Пресвятой Богородицы.

А спустя два месяца эта икона нашлась в тайнике вместе с оружием и боеприпасами в Дарницком районе столицы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2009 года в Киеве неизвестные ограбили Андреевскую церковь.

В апреле 2018 года в Тернополе неизвестный мужчина украл деньги из греко-католической церкви Святого Пантелеймона.