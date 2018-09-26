На Одесщине депутату от «Оппоблока» сожгли машину

Сегодня, 26 сентября, ночью в Одесской области неизвестные подожгли автомобиль депутата Одесского областного совета от «Оппозиционного блока» Владислава Финика. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в Facebook сообщил его однопартиец Николай Скорик.

По его словам, произошло все в три часа ночи во дворе частного дома. При этом Скорик добавил, что это не первый подобный случай. До этого была сожжена машина Богдана Гиганова и совершено нападение на Алексея Еремица.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце мая 2018 года в Киеве неизвестные сожгли автомобиль помощника народного депутата «Радикальной партии» Игоря Мосийчука — Станислава Коломийца.