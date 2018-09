По уровню социального развития Украина разместилась между Кубой и Македонией

По уровню социального развития Украина занимает 64-е место среди 146 стран мира. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят итоги ежегодного исследования «Индекс социального развития», разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte.

Как отмечается, наша страна расположилась между Кубой (63-е место) и Македонией (65-е место). При этом Украина остается в группе стран с развитием выше среднего.

Лучшими странами в этом рейтинге стали Норвегия, Швейцария, Дания, Финляндия и Япония. Последнее место в рейтинге занимает Центральная Африканская Республика.

The 2018 #SocialProgress Index measures the things that make life worth living — to be safe, healthy and free. Find out which countries top the list at https://t.co/UHwEbsU475 #beyondGDP pic.twitter.com/WCPPoMoa7P