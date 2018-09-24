Во Франции вредители «освободили» сотню оленей – их пытаются спасти от гибели

Во Франции произошло ЧП с участием оленей. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные злоумышленники выпустили сотню животных.

По данным местных СМИ, олени, выросшие в питомнике Верньефонтэн на востоке страны, оказавшись «на свободе», рискуют погибнуть – в том числе, встретившись с автомобильными дорогами и прочими «дарами цивилизации».

Сообщается, что ограду питомника сломали специально.

Олени разбежались в разные стороны. Местным жителями и сотрудникам питомника с большим трудом удалось поймать и спасти нескольких животных.

Сейчас дороги и окрестности также патрулирует полиция. Водителей и людей просят быть осторожнее.

Как писала «Фраза», в частном зоопарке в Подмосковье пантера растерзала украинца, который приехал погостить к брату.

Ранее в лучшем зоопарке Украины собаки жестоко расправились с семейством экзотических животных.