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Под Киевом автомобиль такси провалился под асфальт

Под Киевом автомобиль такси провалился под асфальт

Сегодня, 24 сентября, в Киевской области в городе Сквира произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там автомобиль такси провалился под асфальт.

Пользователи группы «Сквира форум» в Facebook пишут, что случилось все в районе восьми часов утра.

К счастью, водитель такси не пострадал.

Также появилось видео того, как автомобиль достают из-под земли.

Как сообщала «Фраза», в июне 2017 года в Киеве на улице Лебедева-Кумача легковой автомобиль Opel провалился под дорожное покрытие. В результате инцидента пострадали женщина с восьмимесячный ребенок.

Спустя месяц после сильного ливня образовался масштабный провал грунта на столичной Борщаговке, из-за чего под землю ушли сразу несколько автомобилей.

30 октября автомобиль ушел передней частью под асфальт в Киеве на ул. Уманской.

В середине ноября 2017 года в Сумах, на пр. Лушпы, в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода, провалился автомобиль.

10 мая 2018 года в Киеве на улице Пушкинской под землю провалился припаркованный автомобиль.

Тэги: автомобиль, Киев, общество, ЧП, Киевская область

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