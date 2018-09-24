В Киеве мужчина с балкона открыл стрельбу по детской площадке

В воскресенье, 23 сентября, в Киеве произошла стрельба по адресу улица Симиренко, 27а. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь велся из окна многоэтажки в сторону детской площадки.

В группе dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли 6 машин полиции и Нацгвардия.

По словам свидетелей произошедшего, стрелком оказался местный житель, который жил на восьмом этаже дома. Он был задержан.

Из чего именно стрелял мужчина — не сообщается. Благо, пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 июня в Вишневом Киевской области мужчина открыл стрельбу по подросткам, игравшим в футбол. Стрелком оказался общественный помощник народного депутата Юлия Мамчура.

9 сентября в поселке Новая Одесса (Николаевская область) местный житель открыл стрельбу по детям, гулявшим на улице.