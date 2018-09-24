Украинские военные корабли без спросу прошли под Керченским мостом. Россия подняла даже авиацию

Украинские военные корабли в аннексированном Россией Крыму прошли под Керченским мостом. Как выяснили журналисты «Фразы», под мостом, в частности, прошли поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины, которые шли из Одессы в порт Бердянска.

Генеральный директор так называемых «Крымских морских портов» Алексей Волков у себя в Facebook написал, что сопровождение украинским кораблям было обеспечено.

«Керчь ИНФО» опубликовало видео прохождение наших кораблей под мостом.

В пресс-службе ВМС Украины заявили, что Украина не запрашивала разрешение России на прохождение кораблей под Керченским мостом. При этом, как отметили в ведомстве, российская сторона привлекла к сопровождению не только более десятка своих кораблей, но и даже авиацию, нарушая все нормы безопасности.

В частности, российский разведывательный корабль «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию ​​2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию.

А истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварийному событию в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 Военно-Морских Сил ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2018 года российские военные, заявляя о проведении боевых учений, закрыли для украинских судов воды Азовского моря. Тогда речь шла о двух тысячах квадратных километров.