Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины

В субботу, 22 сентября, в Киеве произошло резонансное ДТП с участием игрока одной из команд украинской футбольной Премьер-лиги. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел на улице Драгоманова, на автомобильной парковке, расположенной возле магазина «Ашан».

Как передает «Киев Оперативный», водитель автомобиля Porsche не справился с управлением, вследствие чего авто врезалось в железобетонный столб и повредило несколько припаркованных легковых машин. Сообщается, что сразу после аварии водитель покинул место ДТП.

Как написал на странице телевизионного шоу «ТаТоТаке» его ведущий Константин Андриюк, в последствии выяснилось, что машиной управлял футболист донецкого «Олимпика» Максим Дегтярев. Более того ‒ сразу с места инцидента он помчался на футбольный матч против киевского «Арсенала», где успел отметился забитым голом. Впрочем, на этом приключения для спортсмена не закончились ‒ у приехавших на место ДТП полицейских возникли вопросы к номерам Porsche, которые могут принадлежать другому автомобилю.

Как сообщала «Фраза», экс-футболист «Динамо» вляпался в очередной скандал.