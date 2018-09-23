Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины

Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины

В субботу, 22 сентября, в Киеве произошло резонансное ДТП с участием игрока одной из команд украинской футбольной Премьер-лиги. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел на улице Драгоманова, на автомобильной парковке, расположенной возле магазина «Ашан».

Как передает «Киев Оперативный», водитель автомобиля Porsche не справился с управлением, вследствие чего авто врезалось в железобетонный столб и повредило несколько припаркованных легковых машин. Сообщается, что сразу после аварии водитель покинул место ДТП.

Как написал на странице телевизионного шоу «ТаТоТаке» его ведущий Константин Андриюк, в последствии выяснилось, что машиной управлял футболист донецкого «Олимпика» Максим Дегтярев. Более того ‒ сразу с места инцидента он помчался на футбольный матч против киевского «Арсенала», где успел отметился забитым голом. Впрочем, на этом приключения для спортсмена не закончились ‒ у приехавших на место ДТП полицейских возникли вопросы к номерам Porsche, которые могут принадлежать другому автомобилю.

Как сообщала «Фраза», экс-футболист «Динамо» вляпался в очередной скандал.

Тэги: Киев, ДТП, общество, футболист

Комментарии

Колонка автора
21.09.18 09:34

Какие разные 2:2. Мысли о молодых командах

Автор: Андрей Шахов

Статьи

23.09.18 10:03

Как я коров пасла. Часть II

Автор: Дарина Сож

Главная новость дня

Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины

Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины
23.09.18 15:05
85
Последние новости
23.09.18 15:05

Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины
23.09.18 13:45

В Apple официально легализировали слежку за пользователями
23.09.18 12:51

В Одессе прогремел взрыв в частном секторе
23.09.18 12:06

Пьяный водитель, удирая от полиции, устроил масштабное ДТП в Киеве. Столкновение попало на видео
23.09.18 11:23

Тайна гибели группы Дятлова почти раскрыта: стали известны новые подробности
23.09.18 11:05

ИГИЛ взяла на себя ответственность за кровавый теракт в Ахвазе. Но в Иране подозревают совсем других
23.09.18 10:38

Усик назвал бой Поветкина с Джошуа «прям ух» каким потрясающим. Боксера обвиняют в предательстве
23.09.18 10:02

Синоптики поведали о погоде на ближайшие дни. Приятного мало
23.09.18 01:26

Бой года в Лондоне: Джошуа уверенно побеждает Поветкина. Как это было
22.09.18 17:03

На Луне обнаружили загадочный гигантский «мост»

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины
Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины
Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины
Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины
Пьяный водитель, удирая от полиции, устроил масштабное ДТП в Киеве. Столкновение попало на видео
Пьяный водитель, удирая от полиции, устроил масштабное ДТП в Киеве. Столкновение попало на видео
Бой года в Лондоне: Джошуа уверенно побеждает Поветкина. Как это было
Бой года в Лондоне: Джошуа уверенно побеждает Поветкина. Как это было
В Киеве бушует сильный пожар на Русановских садах. Появилось видео
В Киеве бушует сильный пожар на Русановских садах. Появилось видео
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.