Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части

В ночь с 21 на 22 сентября на Киевской окружной автомобильной дороге произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», под колесами автомобиля Opel погиб мужчина-пешеход.

Как передает специализированный ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, вследствие наезда автомобиля, пешехода буквально разорвало на части. Отмечается, что скорость иномарки составляла около 100 км/ч. В то же время, владелец авто утверждает, что ехал со скоростью не более 58 км/ч.

По предварительным данным, пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. По «иронии» судьбы, недалеко от места трагедии расположен подземный переход.

В настоящее время правоохранителями выясняются все обстоятельства ДТП. Личность погибшего мужчины устанавливается.

Как писала «Фраза», под Киевом пешеходы-«самоубийцы» устроили крупное и смертельное ДТП.

Ранее в Киеве водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться.