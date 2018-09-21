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В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают

В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают

В Николаевской области на территории акушерского отделения Первомайской городской больницы была обнаружена картонная коробка, внутри которой находился избитый новорожденный ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает пресс-служба управления по делам детей Первомайского горсовета.

Как сообщает ведомство, ребенка нашли вечером 14 сентября около акушерского отделения. Врачи поставили диагноз — черепно-мозговая травма. На его теле были многочисленные ушибы, синяки и царапины. В результате было принято решение о немедленной госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по данному делу. Ведутся следственные действия для установления всех подробностей происшествия.

Похожий случай произошел в Ровно. Там женщина дома родила ребенка, после чего бросила его под дверью перинатального центра, сообщает ТСН.

Женщину с детской корзиной в руках заметили люди, которые отдыхали на скамейке возле перинатального центра. Она поднялась по лестнице, посмотрела в окно, а потом оставила корзину и ушла.

Как сообщала «Фраза», в начале 2011 года в с. Новороссийское Скадовского района Херсонской области 22-летняя мать убила своего новорожденного сына и выбросила тело в общественный туалет.

В январе 2016 года в Нежине Черниговской области погиб новорожденный ребенок, которого мать выбросила на помойку.

В августе 2018 года в Одессе молодая женщина оставила на пляже младенца и исчезла в неизвестном направлении.

17 сентября в Соломенском районе Киева бездомный обнаружил пакет с мертвым младенцем.

Тэги: общество, Николаевская область, ребенок, Николаев, дети, Ровно

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