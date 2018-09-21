Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет

Закрытая вечеринка Roshen Music Fest, которая состоялась под Киевом, обошлась организаторам не менее 300 тысяч долларов. При этом, как выяснили журналисты «Фразы», музыкальная часть вечеринки — исполнители плюс обустройство сцен — обошлась в районе 200 тысяч.

«Слідство.Інфо» сообщает, что выступление LP на этой вечеринке стоило около 95 тысяч долларов. Агент Monatik рассказал журналистам, что закрытое мероприятие с артистом стоит около 30 тысяч долларов в час.

Концертный директор группы The Maneken рассказала, что гонорар артистов на таком корпоративе стоит 6 тысяч долларов плюс райдер.

Выступление пианиста Вадима Неселовского обошлось примерно в 5-7 тысяч долларов.

Менеджер итальянского певца Марио Бйонди сообщила, что выступление певца стоит 41 тысячу долларов плюс райдер.

Еду, напитки и обслуживание мероприятия, по имеющейся информации, обеспечивала кейтеринговая компания Figaro, но в фирме отказались называть стоимость услуг для Roshen, поэтому стоимость этих услуг можно оценить лишь приблизительно.

«Несколько фирм называют порядок сумм от 1000 до 1500 грн на человека. То есть кейтеринг для Roshen Music Fest мог обойтись организаторам от 70 до 110 тысяч долларов», — пишут в СМИ.

В самой компании стоимость вечеринки не называют, но говорят, что это был не корпоратив, а музыкальный фестиваль.

PR-менеджеру компании Надежда Якубец объяснила, что мероприятие не было анонсированным, потому что — внутреннее, а билеты на «фестиваль» раздавали работникам корпорации бесплатно.

По словам представительницы Roshen, в корпорации работает около 5 тысяч сотрудников. На мероприятии, по словам Анастасии — администраторши заведения, где гуляли вечеринку, было около 2 тысяч человек.

Якубец также направила журналистам брошюру с затратами на проекты компании, в частности, в брошюре говорится, что за два года на внутренние культурные проекты компания предусмотрела 23 млн гривен.

По информации администраторши, аренда поля обошлась корпорации в 10 тысяч долларов.

Ранее «Фраза» сообщала, что прошлым летом Roshen окончательно закрыл фабрику в Липецке.

В июле 2018 года глава компании Roshen Вячеслав Москалевский неожиданно раскритиковал легендарный «Киевский торт», выпускаемый на его фабрике.