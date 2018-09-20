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На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса

На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса

Утром 20 сентября на трассе «Харьков-Симферополь» вблизи села Тракторное Михайловского района Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, еще двое травмированы.

По данным спасателей столкновение произошло между легковым автомобилем Daewoo Lanos и микроавтобусом Mercedes Vito. В результате ДТП погибли все 4 чпассажира легковушки. Водитель и пассажирка микроавтобуса госпитализировали в районную больницу каретами «скорой помощи».

Причины аварии и персональные данные погибших устанавливаются.

Отметим, что на опубликованных ГСЧС фото видно, что в результате столкновения Lanos превратился просто в груду металла. 

Как сообщала «Фраза», в ночь с 8 на 9 сентября 2018 года в Одесской области произошло сразу несколько ДТП, в которых погибли, по меньшей мере, пять человек.

Тэги: ДТП, Mercedes, происшествие, криминал, Daewoo

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