На Прикарпатье сына погибшего воина АТО избили в школе за казацкий чуб

В Ивано-Франковской области в городе Коломыя в школе № 4 избили сына погибшего воина АТО. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной тому стала прическа пострадавшего — казачий чуб.

Мама избитого мальчика в Facebook написала, что его сына (ученика четвертого класса) избил семиклассник. По ее словам, нападавшему не понравилась прическа ее сына.

Женщина не собирается отвечать силой на силу, а подала заявление в полицию и добилась вызова родителей хулигана в школу.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2017 года стало известно, что в Ивано-Франковске в школе № 13 несколько старшеклассников регулярно избивали 7-классника сироту, снимали это на видео и выкладывали в соцсети.

В апреле 2018 года в Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники, а видео избиения выложили в сеть.

Напомним, что поводом для насилия среди школьников может стать не только личный конфликт или грубое слово, но и одежда. По данным СМИ, модное движение под названием «Топ шмот» травит в школах детей, у которых нет одежды дорогих брендов.