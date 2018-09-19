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В Хмельницком вспыхнула школа. Пришлось эвакуировать всех детей

В Хмельницком вспыхнула школа. Пришлось эвакуировать всех детей

Сегодня, 19 сентября, около десяти часов утра в хмельницкой школе №1 произошел пожар в одном из классов. Как выяснили журналисты «Фразы», эвакуированы были все ученики.

По информации местных СМИ, детей увели на безопасное расстояние – в парк имени Чекмана.

По данным спасателей, пожар начался в одном из классов на четвертом этаже. А уже через час возгорание удалось ликвидировать.

Благо, в результате ЧП обошлось без жертв, причины возгорания уточняются.

Как сообщала «Фраза», 8 сентября 2018 года в Киеве на Беличьем поле произошел пожар. На улице Полковой горела школа агрокомбината.

Тэги: пожар, общество, школа, Хмельницкий

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