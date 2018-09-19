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Киевлянка нашла лезвие в блинах из России, купленных в одном из столичных МАФов

Киевлянка нашла лезвие в блинах из России, купленных в одном из столичных МАФов

В одном из столичных супермаркетов киевлянка купила блины ТМ «Продукты Ермолино» и нашла там кусок лезвия от канцелярского ножа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала в группе «Нивки разом!» в Facebook.

«Продукция „Ермолино“. Блинчики с творогом. Будьте осторожны!» — написала, в частности, она.

Женщина уточнила, что блины были куплены на Нивках — в торговой точке напротив супермаркета «Фуршет» на проспекте Победы.

Как сообщается на сайте компании, вся продукция под торговой маркой «Продукты Ермолинио» производится на трех современных заводах, которые входят в пятерку крупнейших производственных предприятий Калужской области (Россия).

Сегодня продукция под ТМ «Продукты Ермолино» занимает лидирующие позиции на российском рынке в своем сегменте.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине февраля 2018 года покупательница одного из львовских гипермаркетов обнаружила среди стручков фасоли голову грызуна.

Напомним также, что в июле 2017 года в Киеве в одном из супермаркетов крупной сети продавали батон с червями внутри.

В августе минувшего года эксперты Федерального исследовательского центра питания нашли в колбасе производства подмосковной компании «Мортадель» следы ДНК человека.

Тэги: Киев, общество, супермаркет, блины, лезвие

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