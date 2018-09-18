В самом центре Киева обрушился фасад исторического здания

В центре Киева на улице Крещатик, 29 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там обвалилась крупная фасадная часть исторического здания.

Strou.net сообщает, что на восьмом этаже здания обвалилась часть балкона и потащила за собой часть отделки и лепнины. На тротуар с восьмого этажа упало несколько крупных обломков фасада.

В момент ЧП рядом со зданием находились много людей, но, к счастью, никто не пострадал.

На место ЧП подъехали патрульные полицейские и перекрыли опасную тротуарную зону для прохода. Кроме уже обрушившегося балкона еще несколько также имеют аварийное состояние, что заметно невооруженным взглядом.

Как отмечает издание, здание представляет собой образец стиля «сталинский классицизм», он был выстроен уже в послевоенные годы, в 1950-м году.





Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2010 года в Киеве на улице Горького в столице один из балконов многоквартирного дома рухнул на новенькие иномарки.

В ноябре 2012 года в Одессе в переулке Светлый произошел частичный обвал ограждения балкона 10 этажа. В результате падения ограждения и строительного мусора был поврежден легковой автомобиль Opel Astra.

7 мая 2018 года в центре Киева на улице Крещатик обвалился балкон.