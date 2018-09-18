В Киеве вывесили флаг «ДНР». «Виновных» быстро вычислили

В Киеве в районе станции метро «Лесная» на одном из зданий неожиданно появился флаг самопровозглашенной «ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», позже стало известно, что там просто-напросто снимали фильм.

Как сообщает telegram канал «Ху... Киев», соответствующее фото прислал один из подписчиков канала.

«Флаг ДНЫРЫ на „Лесной“! Кто виноват и кого Пи*дить?» — возмущались подписчики канала.

Но, как выяснилось чуть позже, флаг «сепаратистов» оказался не чем иным, как декорацией киносъемочного процесса. Впрочем, какой именно фильм снимали, в данный момент не известно.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2017 года в Болгарии во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка развернули флаг ДНР.

В мае 2018 года накануне «Евровидения» россияне пронесли по улицам Лиссабона флаги «ДНР» и «ЛНР».

В начале июля в Киеве на Майдане из-за российского флага произошла потасовка.