На Киевщине глава поселкового совета покрывал целую банду опасных грабителей

В Киеве задержаны участники организованной преступной группировки, занимавшейся разбоями и вымогательством несуществующих долгов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, банда состояла из бывших спортсменов и ранее судимых лиц, а прикрывал ее глава одного из поселковых советов, который решал таким образом свои должностные и бизнес вопросы.

В качестве давления на своих жертв злоумышленники использовали шантаж, повреждение имущества, а также применяли силу и оружие.

Кроме эпизодов с вымогательством, преступникам инкриминируют также стрельбу и избиение бойцов НГУ в 2017 году в Буче, в результате чего один из гвардейцев потерял глаз.

На данный момент, как утверждается, задержаны семь членов группировки, в том числе ее 37-летний лидер. Во время обысков у них изъяли маски, большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте и элитные автомобили.

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года полиция сообщила о группе опасных серийных грабителей, промышляющей на территории Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей.