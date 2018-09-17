В Египте археологи раскопали «младшего брата» Сфинкса

В египетском городе Асуан в процессе работ по откачке грунтовых вод из-под храма Ком-Омбо археологи обнаружили нового Сфинкса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Faсebook сообщает египетское министерство по делам древностей.

По словам доктора Мостафы Визири, генерального секретаря Высшего совета древностей, обнаруженная статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев (331 гг. до н. э. - 31 г. н. э.).

Генеральный директор организации "Асуанские древности" Абдель Монейм Саид заявил, что будет проведена тщательная археологическая экспертиза для сбора более точной информации о находке.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале августа 2018 года в египетском Луксоре была обнаружена новая статуя Сфинкса. Артефакт обнаружили рабочие во время строительства новой дороги на Аллее сфинксов между Карнакским и Луксорским храмами.

Напомним также, что в ноябре 2010 года археологи обнаружили в Египте древнюю дорогу, пересекавшую аллею сфинксов. Она соединяла важнейшие храмы Луксора и Карнака на восточном берегу Нила и шла с севера на юг. Дорогу обрамляли 1350 сфинксов, каждый из которых нес имя Нектанеба.