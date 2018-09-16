В Черновцах патрульные копы совершили смертельное ДТП

В Черновцах под колесами полицейского авто погиб пешеход. Как выяснили журналисты «Фразы», смертельное ДТП произошло в воскресенье, 16 сентября, приблизительно в 2 часа ночи.

Как передает «Киев Оперативный» со ссылкой на представителей полиции, служебный автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 25-летнего лейтенанта полиции осуществлял патрулирование улицы Русской. Автомобиль двигался с включенным проблесковым маячком синего цвета (но без звукового сигнала). Внезапно, на проезжую часть выскочил человек, и водитель, не успев затормозить, осуществил на него наезд. От полученных травм пешеход скончался на месте инцидента. Правоохранители уже установили личность погибшего ‒ им оказался 28-летний житель Герцаевского района.

Сообщается, что по факту ДТП прокуратура Черновицкой области открыла уголовное производство. Проводится раследование.

Как писала «Фраза», В Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре. Появилось видео.

Ранее во Львовской области пьяный коп устроил смертельное ДТП.