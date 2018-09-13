НАБУ выдвинуло Омеляну серьезное обвинение. Министру за это не стыдно

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НАБУ.

В ходе следствия выяснилось, что Омелян, являясь служебным лицом, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 получил 2,17 млн грн официального дохода. При этом расходы, которые удалось установить следствию, лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 составили, по меньшей мере, 3,45 млн грн.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности замминистра инфраструктуры, Владимир Омелян приобрел в собственность активы, законность оснований получение которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Речь, в частности, идет о новом внедорожнике BMW X5 выпуска 2015 года. Кроме этого, нет документальных подтверждений законности происхождения наличных в сумме $90 тыс. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов составляла 4,23 млн грн. Следствие также установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3 млн грн, в 2016 — более 8 млн грн.

НАБУ приводит инфографику, в которой подробно излагается суть предъявленных подозрений. А также говорится, что расследованием приведенных фактов детективы НАБУ занимаются с мая 2017 года.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура намерены просить суд избрать министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в качестве меры пресечения залог 5 млн гривен. При этом уточняется, что прокуратура будет ходатайствовать только об избрании Омеляну залога, без ареста, сообщают «Украинские новости».

Омелян на своей странице в Facebook отметил, что подозрение было вручено за «незаконное обогащение» десять лет назад, а также за «пользование или приобретение» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

«Мой вывод: если это самые большие „преступления“, которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны. В то же время, хочу напомнить, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн, как заходили „Раянейр“, подписывался контракт с GE, проводилось дноуглубление — не знает только ленивый. Но, на это времени нет, есть другие важные цели... Приветствую, выборы начались», — отметил он.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении.