На Харьковщине электричка столкнулась с товарными вагонами. Есть пострадавшие

Сегодня, 12 сентября, в Красноградском районе Харьковской области пригородный поезд столкнулся с товарными вагонами. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе региональной полиции, в результате ЧП пострадали три пассажира электрички и один работник железной дороги.

Как отметили в ведомстве, столкновение поезда сообщением Днепр - Красноград с грузовыми вагонами произошло ночью на железнодорожном перегоне Зачепиловка - Красноград возле села Степное.

В результате происшествия с колеи сошли и перевернулись четыре вагона из девяти. Пострадали двое 64-летних и один 68-летний пассажиры пригородного поезда, которые с ушибами туловища и ссадинами доставили в местную больницу.

Также пострадал 42-летний работник железной дороги, у которого был диагностирован перелом конечности. Он также был доставлен в больницу. После оказания помощи все пострадавшие были отпущены.

Всего в электричке находилось 19 человек – 14 пассажиров и 5 членов поездной бригады.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года во Львове в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сошли с рельсов 8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза. Причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

В конце марта 2018 года в Черноморске Одесской области на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов и упал с высоты частный поезд с зерном.

Также в марте 2018 года в Тернопольской области сошел с рельсов пригородный дизель-поезд. Случилось это в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути.

В начале июля в Одесской области на ж/д перегоне недалеко от села Путиловка Великомихайловского района сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрение. В результате этого движение поездов между Одессой и Киевом было временно приостановлено.