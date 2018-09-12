Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

На Харьковщине электричка столкнулась с товарными вагонами. Есть пострадавшие

На Харьковщине электричка столкнулась с товарными вагонами. Есть пострадавшие

Сегодня, 12 сентября, в Красноградском районе Харьковской области пригородный поезд столкнулся с товарными вагонами. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе региональной полиции, в результате ЧП пострадали три пассажира электрички и один работник железной дороги.

Как отметили в ведомстве, столкновение поезда сообщением Днепр - Красноград с грузовыми вагонами произошло ночью на железнодорожном перегоне Зачепиловка - Красноград возле села Степное.

В результате происшествия с колеи сошли и перевернулись четыре вагона из девяти. Пострадали двое 64-летних и один 68-летний пассажиры пригородного поезда, которые с ушибами туловища и ссадинами доставили в местную больницу.

Также пострадал 42-летний работник железной дороги, у которого был диагностирован перелом конечности. Он также был доставлен в больницу. После оказания помощи все пострадавшие были отпущены.

Всего в электричке находилось 19 человек – 14 пассажиров и 5 членов поездной бригады.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года во Львове в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сошли с рельсов 8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза. Причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

В конце марта 2018 года в Черноморске Одесской области на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов и упал с высоты частный поезд с зерном.

Также в марте 2018 года в Тернопольской области сошел с рельсов пригородный дизель-поезд. Случилось это в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути.

В начале июля в Одесской области на ж/д перегоне недалеко от села Путиловка Великомихайловского района сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрение. В результате этого движение поездов между Одессой и Киевом было временно приостановлено.

Тэги: общество, Харьков, столкновение, поезд, ЧП, электричка, Харьковская область, вагоны

Комментарии

Колонка автора
12.09.18 09:17

Пророчество Владимира Войновича

Автор: Валентин Бушанский

Статьи

12.09.18 09:01

Украина в контексте геополитики и геоторговли: как пройти между каплями дождя...

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

Министр признал, что цены на газ для украинцев таки повысят

Министр признал, что цены на газ для украинцев таки повысят
12.09.18 15:24
116
Последние новости
12.09.18 15:48

Медведчук делает реальные шаги для предотвращения раскола и разрушения Украины, — Нимченко
12.09.18 15:24

Министр признал, что цены на газ для украинцев таки повысят
12.09.18 14:48

В Киеве проведут «генеральную уборку» общественного транспорта. Обойдется это удовольствие недешево
12.09.18 14:25

Корь продолжает бушевать в Украине: опубликованы новые шокирующие данные
12.09.18 14:23

После двухмесячной комы скончалась девочка, которая отравилась йогуртом в лагере под Киевом
12.09.18 14:03

В Днепре бензовоз сбил пешехода, а засмотревшийся на аварию водитель иномарки устроил ДТП
12.09.18 13:48

Гройсман заявил, что за два года на ремонт дорог потратят более ста миллиардов гривен
12.09.18 13:24

На Харьковщине электричка столкнулась с товарными вагонами. Есть пострадавшие
12.09.18 12:51

Исследователи заявили, что мир впадает в депрессию. Названы самые несчастные страны
12.09.18 12:26

По Винницкой области пронесся смерч. Его засняли очевидцы

Интервью

11.09.18 15:28

Офтальмолог Наталия Панфилец: Глаукома, к сожалению, неизлечима

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Днепре бензовоз сбил пешехода, а засмотревшийся на аварию водитель иномарки устроил ДТП
В Днепре бензовоз сбил пешехода, а засмотревшийся на аварию водитель иномарки устроил ДТП
В Днепре бензовоз сбил пешехода, а засмотревшийся на аварию водитель иномарки устроил ДТП
В Днепре бензовоз сбил пешехода, а засмотревшийся на аварию водитель иномарки устроил ДТП
Гройсман заявил, что за два года на ремонт дорог потратят более ста миллиардов гривен
Гройсман заявил, что за два года на ремонт дорог потратят более ста миллиардов гривен
На Харьковщине электричка столкнулась с товарными вагонами. Есть пострадавшие
На Харьковщине электричка столкнулась с товарными вагонами. Есть пострадавшие
По Винницкой области пронесся смерч. Его засняли очевидцы
По Винницкой области пронесся смерч. Его засняли очевидцы
В Черновцах внезапно зацвели каштаны. Появилось видео
В Черновцах внезапно зацвели каштаны. Появилось видео
В Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев
В Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев
Замминистра Грымчак перешел на мат в прямом эфире. Червоненко обозвал его быдлом
Замминистра Грымчак перешел на мат в прямом эфире. Червоненко обозвал его быдлом
Афганистан потряс очередной кровавый теракт – погибли десятки людей
Афганистан потряс очередной кровавый теракт – погибли десятки людей
В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа
В Днепре маленькая девочка каким-то чудом выжила, сорвавшись с балкона десятого этажа
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.