В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП

В Запорожье во вторник, 11 сентября, произошло ДТП с участием местного священника. Как выяснили журналисты «Фразы», столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ 21011.

Как пишет портал «Сайт города Запорожья», за рулем Volkswagen Touareg находился священник, который проехал на красный свет на перекрестке.

Прибывшая на место аварии полиция составила административный протокол и забрала у батюшки права.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Очевидцы говорят, что священник, попавший в ДТП – из церкви на Южном рынке города.

Как писала «Фраза», недавно в Запорожье известный украинский тренер попал в ДТП, врезавшись в микроавтобус.

Ранее бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе.