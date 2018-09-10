Экс-главарь «ЛНР» замечен в центре Москвы за чашкой кофе и тарелкой супа

В одном из московских ресторанов был замечен человек, очень похожий на бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие фотографии на своей странице в Facebook опубликовала журналист EADaily Кристина Мельникова.

По ее словам, снимки ей прислали друзья, которые 3 сентября сидели в том же кафе за соседним столиком. Плотницкий спокойно пил кофе в центре Москвы, «стирал следы от супа чистой белой салфеткой и наслаждался прекрасной московской осенью».

Такие же фотографии распространил в своем Telegram-канале блогер Сергей Белоус, которому снимки также прислали «знакомые».

Ранее «Фраза» сообщала, 21 ноября 2017 года неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска и блокировали въезд и выезд из административных зданий. При этом они проигнорировали приказ главаря самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого покинуть центр города.

В луганских сообществах в соцсетях предполагали, что акция может быть инициирована руководством так называемого «МВД ЛНР».

Днем ранее Игорь Плотницкий отправил в отставку «министра внутренних дел республики» Игоря Корнета. Соответствующий приказ был размещен на сайте главы ЛНР. Поводом стало возбуждение против Корнета уголовного дела, его подробности не раскрываются.

Позже боевики выступили со своими объяснениями происходящего. При этом, по словам Корнета, в «ЛНР» якобы пресекли деятельность так называемой украинской диверсионно-разведывательной группы. А Плотницкий сообщил, что большое количество людей в центре Луганска является продолжением кадровых изменений после отстранения «министра внутренних дел» от должности. Он подчеркнул, что попытки определенных структур «МВД» таким способом оспорить решение суда и ходатайство «комитета Народного совета ЛНР» перешли все границы допустимого.

Вечером стало известно, что в Луганск вошла большая колонна военной техники из Донецка. Директор Департамента коммуникации министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что Плотницкий сбежал в Россию. Однако впоследствии эта информация не нашла подтверждения.

На следующий день министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нынешняя ситуация в Луганске подтверждает российское влияние на незаконные вооруженные формирования на украинском Донбассе. «Это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами», — указал дипломат.

22 ноября 2017 года появилась информация о том, что в оккупированном Луганске так называемая «народная полиция ЛНР» с помощью «спецназа ДНР» захватила всех сотрудников местной «прокуратуры».

23 ноября главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий все-таки уехал с оккупированной территории Украины в Россию. Плотницкий уехал на автомобильном кортеже, в котором также находились руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.