На Google-картах возможно нашли малазийский «Боинг», который пропал 4 года назад

На Google-картах возможно нашли «Боинг» Малазийских авиалиний, который пропал еще в 2014 году. Как выяснили журналисты «Фразы», самолет может находиться в центре громадного леса в Камбодже.

Впрочем, как сообщает телеграм-канал Mash, при этом остается множество вопросов. Первое, что бросается в глаза, самолет выглядит почти невредимым, что вряд ли представляется возможным, ведь мягкая посадка в джунглях нереальна.

Кроме этого, несколько лет назад эту местность просматривали со спутников, и тогда ничего не нашли. Да и сам самолет по размерам на 7 метров больше пропавшего «Боинга».

Несмотря ни на что, к этому месту уже собирается специальная группа. Возможно, они там найдут какой-то другой самолет, а, возможно, это была шутка сотрудника Google, после чего он с большой долей вероятности будет уволен.

В марте 2018 года австралийский любитель Питер Макмэхон провел собственное расследование исчезновения малайзийского пассажирского самолета, который пропал 8 марта 2014 года, и заявил, что ему удалось обнаружить обломки лайнера в океане.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет полетел в южную часть Индийского океана, где потерпел катастрофу. Масштабные поиски в океане не дали результата.