В Киеве пьяный хулиган устроил поножовщину в маршрутке

В Киеве совершено хулиганство с применением холодного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел поздно вечером 8 сентября на пересечении проспекта Мира и улицы Г. Чупрынки.

Как передает «Киев Оперативный», в маршрутном такси № 589 ехал нетрезвый пассажир, который вел себя вызывающе. Один из пассажиров ‒ молодой парень ‒ сделал ему замечание и попросил вести себя подобающим образом. В ответ, пьяный пассажир достал нож и нанес удар своему «обидчику».

Сообщается, что хулигана задержали подоспевшие патрульные полицейские. В его крови обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Пострадавшего молодого человека увезли в больницу.

Как писала «Фраза», пытавшийся пролезть в маршрутку без очереди мужчина зарезал того, кто сделал ему замечание.

Ранее в киевском спальнике был задержан буйный поляк, который зачем-то зарезал мужчину, пытался зарезать женщину и полицейских.