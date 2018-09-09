Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Киеве пьяный хулиган устроил поножовщину в маршрутке

В Киеве пьяный хулиган устроил поножовщину в маршрутке

В Киеве совершено хулиганство с применением холодного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел поздно вечером 8 сентября на пересечении проспекта Мира и улицы Г. Чупрынки.

Как передает «Киев Оперативный», в маршрутном такси № 589 ехал нетрезвый пассажир, который вел себя вызывающе. Один из пассажиров ‒ молодой парень ‒ сделал ему замечание и попросил вести себя подобающим образом. В ответ, пьяный пассажир достал нож и нанес удар своему «обидчику».

Сообщается, что хулигана задержали подоспевшие патрульные полицейские. В его крови обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Пострадавшего молодого человека увезли в больницу.

Как писала «Фраза», пытавшийся пролезть в маршрутку без очереди мужчина зарезал того, кто сделал ему замечание.

Ранее в киевском спальнике был задержан буйный поляк, который зачем-то зарезал мужчину, пытался зарезать женщину и полицейских.

Тэги: Киев, общество, хулиганство, пьянство

Комментарии

Колонка автора
08.09.18 08:55

Это праздник с шашлыками на костях...

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.09.18 09:59

Неласковая ласка

Автор: Дарина Сож

Главная новость дня

Мировое Православие - на грани раскола. Заявление РПЦ

Мировое Православие - на грани раскола. Заявление РПЦ
08.09.18 20:04
2066
Последние новости
09.09.18 13:52

К Земле летит нечто страшное, способное убить все живое
09.09.18 12:54

В Porsche решили удивить мир необычными гонками
09.09.18 11:45

Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире. Появилось видео
09.09.18 10:34

В Киеве пьяный хулиган устроил поножовщину в маршрутке
09.09.18 09:53

В Киеве водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться
09.09.18 09:23

Под Киевом пешеходы-«самоубийцы» устроили крупное и смертельное ДТП
09.09.18 08:53

Одессу и область захлестнула волна смертельных ДТП: за ночь погибли минимум 5 человек
08.09.18 20:04

Мировое Православие - на грани раскола. Заявление РПЦ
08.09.18 18:44

На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
08.09.18 18:01

В Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков

Интервью

06.09.18 09:11

Адвокат Дмитрий Швец: Они вытащили десятилетнего мальчика из палатки за ногу и били ножом

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире. Появилось видео
Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире. Появилось видео
Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире. Появилось видео
Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире. Появилось видео
В Киеве пьяный хулиган устроил поножовщину в маршрутке
В Киеве пьяный хулиган устроил поножовщину в маршрутке
В Киеве водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться
В Киеве водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться
Одессу и область захлестнула волна смертельных ДТП: за ночь погибли минимум 5 человек
Одессу и область захлестнула волна смертельных ДТП: за ночь погибли минимум 5 человек
На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
На Крымском мосту произошло форс-мажорное ЧП
В Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков
В Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков
В Киеве найден «схрон» со взрывчаткой и гранатометами
В Киеве найден «схрон» со взрывчаткой и гранатометами
В Киеве прогремел взрыв в общежитии
В Киеве прогремел взрыв в общежитии
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.