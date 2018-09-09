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В Киеве водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться

В Киеве водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться

Утром 9 сентября в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате аварии на улице Бориспольской погибла женщина-пешеход.

Как передает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сразу после совершения аварии водитель попытался сбежать с места ДТП, но его смогли догнать и задержать неравнодушные прохожие.

В настоящее время на месте инцидента работают следственно-оперативная группа и патрульные. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве под колесами автомобиля погиб пешеход.

Ранее в Киеве грузовик на «зебре» насмерть сбил старушку и скрылся с места происшествия.

Тэги: Киев, ДТП, общество, пешеход

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