В Киеве найден «схрон» со взрывчаткой и гранатометами

Киевские полицейские обнаружили хорошо замаскированный тайник с оружием. Как выяснили журналисты «Фразы», хитроумный «схрон» оборудовал киевлянин, который некоторое время назад нес службу в зоне АТО.

Как передает «Информатор», тайник, набитый «под завязку» оружием и боеприпасами находился на территории одного из неработающих предприятий. Из «закладки» сотрудниками столичного Главка СБУ и оперативниками Подольского райуправления полиции были извлечены четыре гранатомета РПГ-26, два килограмма пластита, три пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти двести патронов к автомату АК-74.

Сообщается, что подозреваемым по делу является житель Киева, который привез опасные «игрушки» из зоны проведения АТО. Открыто уголовное производство по статье 263 УК Украины. От кого собирался остреливаться ветеран войны на Донбассе ‒ предстоит выяснить следователям.

Как писала «Фраза», в украинской армии участились кражи оружия и боеприпасов.

Ранее в Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО.