Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке

Российские ученые изобрели двигатель, работающий на водке. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты кафедры космических исследований Самарского университета.

Как говорится на сайте университета, там был представлен прототип «двигательной установки для маневрирующего наноспутника SamSat-M». Ее габариты достаточно небольшие – всего 10х10х30 сантиметров. Сообщается, что разработка – электротермическая.

Максимальная масса заправленного двигателя составляет 1,55 кг, а его ожидаемый суммарный импульс скорости составит не менее 80 м/с. При этом водка массой 450 грамм хранится в баке

Официальная презентация изобретения прошла в Самаре на IV Международной конференции «Научные и технологические эксперименты на автоматических космических аппаратах и малых спутниках».

Как сообщается, «в качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта». По их словам, «малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования, а добавление спирта (40% от объема) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах».

Ученые говорят, что данная смесь, по сути – водка, – абсолютно безопасна, и не содержит самовоспламеняющихся компонентов, она не токсична и не наносит ущерб окружающей среде.

В отчете говорится, что кроме «решения традиционных конструкторских задач по оптимизации массы, габаритов и энергетических характеристик наноспутников, одним из наиболее острых вопросов является создание надежной и относительно дешевой системы запуска таких аппаратов на орбиту». По их словам, одним из «оптимальных решений этой задачи является вывод наноспутников «попутным грузом» — на борту большого спутника-носителя либо внутри отсеков уже отработавших ступеней ракет-носителей».

Ученые считают, что их двигателем «можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat». Их изобретение, считают исследователи, «значительно расширяет возможности космических аппаратов нанокласса, а в составе группировки в космическом пространстве они могут решать прикладные задачи, что невозможно решить одиночным космическим аппаратом».

Эксперименты продолжаются.

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики.

Ранее Кабмин в очередной раз поднял цены на спиртное.

Также была названа тройка самых спивающихся стран в мире.