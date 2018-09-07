Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке

Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке

Российские ученые изобрели двигатель, работающий на водке. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты кафедры космических исследований Самарского университета.

Как говорится на сайте университета, там был представлен прототип «двигательной установки для маневрирующего наноспутника SamSat-M». Ее габариты достаточно небольшие – всего 10х10х30 сантиметров. Сообщается, что разработка – электротермическая.

Максимальная масса заправленного двигателя составляет 1,55 кг, а его ожидаемый суммарный импульс скорости составит не менее 80 м/с. При этом водка массой 450 грамм хранится в баке

Официальная презентация изобретения прошла в Самаре на IV Международной конференции «Научные и технологические эксперименты на автоматических космических аппаратах и малых спутниках».

Как сообщается, «в качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта». По их словам, «малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования, а добавление спирта  (40% от объема) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах».

Ученые говорят, что данная смесь, по сути – водка, – абсолютно безопасна, и не содержит самовоспламеняющихся компонентов, она не токсична и не наносит ущерб окружающей среде.

В отчете говорится, что кроме «решения традиционных конструкторских задач по оптимизации массы, габаритов и энергетических характеристик наноспутников, одним из наиболее острых вопросов является создание надежной и относительно дешевой системы запуска таких аппаратов на орбиту». По их словам, одним из «оптимальных решений этой задачи является вывод наноспутников «попутным грузом» — на борту большого спутника-носителя либо внутри отсеков уже отработавших ступеней ракет-носителей».

Ученые считают, что их двигателем «можно оснащать любой космический аппарат формата CubeSat». Их изобретение, считают исследователи, «значительно расширяет возможности космических аппаратов нанокласса, а в составе группировки в космическом пространстве они могут решать прикладные задачи, что невозможно решить одиночным космическим аппаратом».

Эксперименты продолжаются.

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики.

Ранее Кабмин в очередной раз поднял цены на спиртное.

Также была названа тройка самых спивающихся стран в мире.

Тэги: ученые, Россия, мир, водка, космос, двигатель, курьезы

Комментарии

Колонка автора
07.09.18 08:55

Благоустройство по-киевски: как местных жителей технично лишили зеленой зоны

Автор: Абелардо

Статьи

07.09.18 09:05

Белорусский отголосок донбасской войны

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады

После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады
07.09.18 15:07
278
Последние новости
07.09.18 16:43

Жертвами хакеров из Украины стали клиенты банков в 20 странах мира
07.09.18 16:32

Известный лоукостер запустит из Польши несколько рейсов в Киев и Львов
07.09.18 16:22

Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
07.09.18 15:15

Американский врач увидел у Моны Лизы все симптомы известной болезни
07.09.18 15:07

После «химатаки» в Крыму в Херсонской области закрывают школы и детские сады
07.09.18 14:45

Медведчук: Мы обязательно будем договариваться с Донецком и Луганском, и диалог должен быть прямым
07.09.18 14:41

Из Лукьяновского СИЗО сбежал юный убийца по фамилии Пушкин
07.09.18 14:30

Зубченко: Медведчук рассказал избирателям, как вернуть Украину к нормальной жизни, без войны и воров во власти
07.09.18 14:04

Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
07.09.18 13:51

Новым главарем «ДНР» стал Пушилин. Его «выборы» назначили на 11 ноября

Интервью

06.09.18 09:11

Адвокат Дмитрий Швец: Они вытащили десятилетнего мальчика из палатки за ногу и били ножом

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Сказка стала былью: российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
Шева заступился за украинских фанатов, которых после победы нашей сборной избивала чешская полиция
Крым накрыл аномальный ураган. Появилось видео
Крым накрыл аномальный ураган. Появилось видео
СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении
СМИ узнали, за что на самом деле был отравлен Скрипаль, и опубликовали видео с подозреваемыми в покушении
Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети
Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети
Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео
Мощный ливень затопил Одессу. Местные жители делятся видео
В Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги
В Одессе местному волонтеру неизвестный прострелил обе ноги
Появилось видео падения вертолета в Киеве – борт принадлежал предприятию советника Порошенко
Появилось видео падения вертолета в Киеве – борт принадлежал предприятию советника Порошенко
15 детей госпитализированы в Херсонской области в результате химического ЧП в аннексированном Крыму
15 детей госпитализированы в Херсонской области в результате химического ЧП в аннексированном Крыму
Участница Евровидения от России решила эмигрировать из страны – ее уже травят в соцсетях
Участница Евровидения от России решила эмигрировать из страны – ее уже травят в соцсетях
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.