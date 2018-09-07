Крымчанка рассказала о жутких условиях, в которых живут эвакуированные после химического ЧП в Армянске дети

В социальных сетях появились фотографии лагеря имени Юрия Гагарина в Евпатории, куда вывезли детей после химического ЧП на «Крымском титане» возле Армянска. Как выяснили журналисты «Фразы», люди говорят о тотальной антисанитарии и нечеловеческих условиях.

Одна из жительниц аннексированного Россией полуострова опубликовала в «Фейсбуке» фотографии из лагеря, куда вывезли детей из Армянска.

Условия у детей действительно очень плохие.

Она написала: «Здесь сумку страшно на пол положить, не говоря уже о ребенке, которому 1,9 лет!»

Женщина пишет, что «питание рассчитано на детей от 7 до 16 лет, напрашивается вопрос, что здесь делать детям нашего возраста?!»

Крымчанка пишет: «Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, облеванными стенами, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом!»

Также она вопрошает: «Неужели мы заслуживаем такое отношение к себе!?»

Российский же мэр Евпатории Андрей Филонов признал, что «номерной фонд непригоден». Он заявил, что детей в настоящее время переводят в другие номера, пансионаты или санатории.

Остается вопрос: как детей вообще заселяли в такие условия?

Как писала «Фраза», после «химатаки» в Крыму соцсети писали о первых смертях.

Также после ЧП Украина обратилась в ООН и Красный крест.

Сообщалось, что из-за инцидента на «Крымском титане» 15 детей были госпитализированы в Херсонской области.