На Трухановом острове в Киеве разбился частный вертолет

Около 7:22 утра четверга, 6 сентября, на Трухановом острове в Киеве разбился вертолет. Как выяснили журналисты «Фразы», есть пострадавшие.

По данным полиции, разбившийся вертолет принадлежал частной фирме.

В результате крушения пострадали два человека, которых госпитализировали.

На месте ЧП работают спасатели и полиция.

Копы уже публикуют фотографии с места крушения вертолета.

Как писала «Фраза», сообщалось, что украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане.

Ранее в Кременчуге упал вертолет.