В Днепре жестоко избили волонтера за то, что у него «было хорошее настроение»

Резонансный инцидент случился в Днепре, где неизвестные избили местного волонтера и бывшего бойца батальона «Днепр-1» Олега Чистопольцева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам сообщил в «Фейсбуке».

Нападение случилось во вторник, 4 сентября на улице Антоновича, 70.

Он написал, что переходил дорогу, когда «из стоявшей в потоке авто услышал от молодого дерзкого спортика вопрос: «Ты че улыбаешься?»

Волонтер пишет, что «спокойно на ходу ответил — езжай себе спокойно, ты тут не при делах».

Но хам не успокаивался.

Перепалка продолжилась, после чего, когда он сел в свой автомобиль, на него напали неизвестные и жестоко его избили. Волонтеру сломали руку.

Он сообщил, что полиция приехала через 20-25 минут, а за это время нападавшие сбежали.

Также он поделился фото нападавшего.

Как писала «Фраза», мама жестоко избитой в Днепре девочки утверждает, что ее обидчица держит в страхе всю школу.

Сообщалось, что на Днепропетровщине группа подростков жестоко избивает парней «по наводке девочек».