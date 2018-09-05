В недрах Одесского облсовета нашелся редкий лимузин украинского экс-президента

В автопарке Одесского областного совета нашелся редкий автомобиль, на котором в 1990-х годах во время рабочих поездок пользовался президент Украины Леонид Кучма. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.

По его словам, речь о лимузине Volvo 960 Royal. Под капотом элитного авто, постройкой которого занималось специальное подразделение KSO (Knocked Down & Special Vehicles Operations), находится 2,9-литровый «атмосферник» мощностью 204 л. с. Коробка-автомат имеет три режима работы: спортивный, зимний и экономичный. С места до 100 км/ч лимузин разгоняется за 9,7 с.

Отметим, что пробег автомобиля составляет немногим менее 22 тыс. километров.

В комментариях читатели обратили внимание на коврики и советский портативный телефон в салоне шикарного автомобиля.