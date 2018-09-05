В Киеве задержали мужчину, расписавшего синагогу Бродского политическими граффити

В Киеве правоохранителями был задержан мужчина, расписавший синагогу Бродского политическими граффити. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в полиции.

Как цитирует копов 44.ua, инцидент случился ночью среды, 5 сентября на улице Шота Руставели, где находится синагога.

В полиции сообщили, что задержанный – местный житель. Его доставили в отделение полиции Печерского района, где был составлен протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». После этого его отпустили.

Как видно, надписи были посвящены возможному принятию в Украине нового избирательного законодательства.

Как писала «Фраза», в Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам.

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