У нашей футбольной сборной впервые в истории появилась форма белого цвета. На ней будет надпись «Слава Украине»

Сборная Украины показала новую игровую форму. Как выяснили журналисты «Фразы», впервые в истории наша команда может сыграть в белых цветах.

Как передает пресс-служба Федерации футбола Украины, традиционные цвета останутся прежними — синие и желтые.

Белая форма будет использоваться как резервная.

Кроме этого, как сообщил пресс-атташе главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков, над фамилиями футболистов на форме будет надпись «Слава Украине».

Сейчас команда Андрея Шевченко готовится к поединкам Лиги Наций. 6 сентября Украина сыграет с Чехией, а 9 числа — со Словакией.

Как писала «Фраза», накануне известный украинский тренер попал в ДТП, врезавшись в микроавтобус.