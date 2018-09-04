Возле железной дороги под Киевом случайная прохожая обнаружила кравчучку с расчлененным телом

У железной дороги в Фастове Киевской области найдена сумка на колесиках с расчлененным телом. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации областной полиции.

Как сообщил руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов, страшную находку обнаружила прохожая, которая и сообщила о ней правоохранителям.

В результате следственных мероприятий уже через несколько часов полицейский пес привел правоохранителей к дому подозреваемого в совершении убийства и расчленении тела своей сожительницы. Им оказался 41-летний неработающий местный житель.

Задержанный рассказал, что в ходе ссоры, возникшей на почве совместного распития алкогольных напитков, он ударил женщину по голове. А когда понял, что она умерла, то решил избавиться от тела, расчленив его топором и ножом.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предметы, указывающие на непосредственную причастность мужчины к совершению данного преступления.

Как сообщала «Фраза», в июле 2010 года работники киевской милиции по подозрению в жестоком убийстве задержали 44-летнего жителя Перечинского района Закарпатья, рабочего по найму, который в ходе ссоры, возникшей после совместного употребления спиртных напитков зарубил своего земляка топором, а потом угловой шлифовальной машиной расчленил его тело.

21 августа 2014 года в Херсоне был задержан 47-летний мужчина, который убил и расчленил свою мать.

В конце 2016 года в квартире одной из киевских многоэтажек полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел и их вероятного убийцу с огнестрельным ранением головы. Предполагаемый убийца варил из своих жертв тушенку.