В Черкассах произошла крупнейшая утечка ртути

На территории КП «Черкассыгазстрой» произошла самая масштабная утечка ртути в этом году. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, в понедельник, 3 сентября, на предприятии был обнаружен разлив полутора килограммов и пяти резиновых колб с ядовитым веществом общим весом в 9 кг.

Собранную ртуть передали на утилизацию. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщала «Фраза», 3 сентября 2018 года на складе в Кривом Роге произошла крупная утечка хлора. В результате инцидента пострадала оператор хлорных установок.