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Не пропустите открытие киевской выставки графики Intaglio. Это что-то с чем-то

Не пропустите открытие киевской выставки графики Intaglio. Это что-то с чем-то

С 4 сентября по 3 октября в Центре Современного Искусства «Белый Свет» пройдет выставка работ участников Первой Международной Триеннале Малых Форм Графики «Intaglio». Как выяснили журналисты «Фразы», конкурс малых форм графики в Украине проводится впервые.

На выставке, завершающей это выдающееся событие, будут представлены работы мастеров графики со всего мира — от Японии до Аргентины, в целом из более чем 15 стран. В конкурсе принял участие 51 художник, а количество присланных работ достигает ста. Все работы является миниатюрами, выполненными в техниках глубокой печати. Эстампы, которые будут демонстрироваться на выставке, поражают своим разнообразием и изяществом. Каждый автор прошел личный творческий путь, изобрел собственные приемы и обладает секретами, делающими его работы уникальными.

Историки считают, что некоторые техники глубокой печати появились благодаря древним мастерам ювелирного дела. Когда-то они делали оттиски узоров на бумаге, используя гравированные драгоценные изделия, чтобы сохранить изображения орнаментов или чтобы проверить их качество. В наши дни происходит возвращение и расцвет Инталио, растет разнообразие способов печати, становится возможным сочетать старинные приемы с новейшими технологиями.

Посетители увидят награждение победителей Триеннале, презентацию каталога выставки, познакомятся с работами, которые принимали участие в конкурсе, и выдающимися винтажными принтами из коллекции организаторов Триеннале. К этому событию были изготовлены специальные награды победителям — авторские медали из чистого серебра в форме колеса печатного станка.

Объявление победителей состоялось в этом августе. Первую премию получает Karol Felix (Словакия) с работами «Interior of desire» и «Gate». Вторую премию получает Лев Алимов (Беларусь) с работами «Born in Mask» и «The Hot Autumn on the Hudson River». Третью премию — Валерий Демьянишин (Украина) с работами «Берег» и «Жернов».

Почетные медали получают художники: Константин Антюхин, Украина; Oksana Budna, Польша; Vladimír Gažovič, Словакия; Олег Денисенко, Украина; Игорь Подольчак, Украина; Роман Романишин, Украина; Aniello Scotto, Италия; Shigeki Tomura, Япония; Юрий Яковенко, Беларусь; Владислав Ерко, Украина; Николай Журавель, Украина; Константин Калинович, Украина; Павел Маков, Украина; Sabine Delahaut, Франция; Кристина Ярош, Украина; Оксана Стратийчук, Украина; Богдан Пикулицкий, Украина; Роман Сустов, Беларусь; Deborah Chapman, Канада.

Мероприятие на Фейсбуке. Детальнее про Intaglio. Страница галереи «Белый Свет».

Открытие выставки — 4 сентября в 17:00.

Тэги: Киев, выставка, культура

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