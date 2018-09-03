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Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»

Болельщики «Шахтера» отправили оригинальное послание новому «главе ДНР»

Фанаты футбольного клуба «Шахтер» во время матча 7 тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» вывесили баннер, посвященный недавно умершему певцу Иосифу Кобзону. Как выяснили журналисты «Фразы», на баннере также есть намек на убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко и сменившего его Дмитрия Трапезникова.

«Кобзон продолжает собирать друзей — Сеньор Помидор, покупай билет», — гласил плакат на трибуне стадиона в Харькове, где «Шахтер» проводит домашние матчи. Как сообщает Tribuna.com, Синьор-помидор — это прозвище Трапезникова.

Отметим, что ультрас дончан также несколько раз спели рефрен песни Софии Ротару: «Только этого мало».

Как сообщала «Фраза», 30 августа 2018 года в России после продолжительной болезни скончался певец Иосиф Кобзон.

31 августа глава так называемой «Донецкой народной республики» Александр Захарченко скончался в результате взрыва в Донецке. Как выяснилось, это произошло во время поминок по Иосифу Кобзону.

Тогда же стало известно, что временным «главой ДНР» станет «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, общество, Иосиф Кобзон, политика, стадион, спорт, Александр Захарченко

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