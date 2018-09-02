В Киеве тоже прошла «церемония прощания» с Захарченко

Возле посольства России в Киеве активисты провели акцию с «проводами в последний путь» погибшего «главу» ДНР Александра Захарченко. Как выяснили журналисты «Фразы», организатором акции выступил руководитель благотворительной организации «Международный благотворительный фонд «Надежный тыл» Дмитрий Витов.

Как написал на своей странице в Facebook Дмитрий Витов, «проводы» получились весьма веселыми: с танцами, шутками и шампанским.

Кроме того, организатор акции опубликовал несколько фотографий, на которых видно, что активисты накрыли стол напротив входа в посольство, а также разложили портреты Кобзона, Захарченко и Путина у железной ограды. Возле каждого портрета поставлены пузырьки с настойко боярышника и закуска.

Как писала «Фраза», сепаратистские СМИ сообщили, что с «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек.