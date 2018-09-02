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С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов

С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов

В Донецком театре оперы и балета простились с «главой» самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко. Как выяснили журналисты «Фразы», церемония прощания продлилась более четырех часов, ее посетили десятки тысяч человек.

Как передает сепаратистское «Донецкое агентство новостей», очередь желающих проститься с «главой республики» растянулась более чем на километр, людьми была заполнена практически вся площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка. Потоки людей с цветами стекались к площади с трех направлений. Кроме того, большие группы людей несли цветы к ресторану «Сепар», где в пятницу прогремел взрыв.

Сообщается, что после церемонии прощания гроб с телом Александра Захарченко установили на лафете артиллерийского орудия, которое буксировал специальный тягач.

По оценкам «ДАН», машину сопровождало около 200 тысяч человек.

Так же сообщается, что Александра Захарченко похоронят на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка.

Как писала «Фраза», ранее российские СМИ сообщили о смерти «главы ДНР» Захарченко от рук «украинских диверсантов».

Позднее стало известно, что Александра Захарченко убили на поминках хитрым способом.

Тэги: общество, Донецк, похороны, гибель

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С «главой» ДНР Захарченко пришли проститься 200 тысяч человек, ‒ СМИ сепаратистов
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