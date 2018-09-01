В Киеве байкер сбежал с места ДТП, когда увидел, что натворил

В Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на проспекте Космонавта Комарова мотоциклист совершил наезд на женщину, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте.

Как сообщает «Еспресо», авария произошла вечером в пятницу, 31 августа. По словам свидетелей, женщина выскочила на проезжую часть прямо в нескольких метрах от мотоцикла Ducatti, пилот которого не успел свернуть в сторону.

В результате аварии пешеход-нарушитель погибла на месте. Водитель мотоцикла, несмотря на полученные травмы, сбежал с места ДТП.

Так же сообщается, что транспортное средство осталось лежать на дороге. Пилота Ducatti ищут правоохранители. Личность погибшей устанавливается.

Как писала «Фраза», В Киеве водитель Audi насмерть сбил человека и сбежал с места аварии.

Ранее в Киеве элитная иномарка сбила пешехода и скрылась с места ДТП.