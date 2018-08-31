В США частный самолет рухнул на военную базу – есть погибшие

В США произошла смертельная трагедия: частный самолет Beechcraft BE-60 рухнул на базу военно-воздушных сил Eglin Air Force Base. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли как минимум четыре человека.

Как передают американские СМИ, база военно-воздушных сил находится во Флориде.

Самолет, потерпевший крушение, вылетел Толедо (штат Огайо).

По предварительным данным, самолет потерял управление, после чего упал на базу военных.

Делом кроме местной полиции занимается ФБР.

Как писала «Фраза», в США при попытке угона разбился самолет.

Ранее американский баскетболист исполнил невероятный трюк, поразив кольцо с летящего самолета.