На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту

На Бесарабском рынке в Киеве появилась возможность купить овощи и фрукты за криптовалюту. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по бизнес-развитию данной платежной системы Андрей Великий.

Он выложил фотографию, на которой видно, что на одном из лотков появилась табличка с QR-кодом, который позволяет оплачивать товар при помощи криптовалютной платежной системы Paytomat.

В комментариях под своим постом он уточнил, что уже было несколько транзакций.

Криптовалютна платежная система Paytomat поддерживает 11 криптовалют, включая Bitcoin Cash и Zencash.

Ранее «Фраза» сообщала, что Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin, а корпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментов.

По мнению одного из богатейших людей в мире, американского инвестора Уоррена Баффетта, повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.