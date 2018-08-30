В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»

В среду, 29 августа, в Каменском на улице Дунайская около 14:00 произошло самоубийство. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки, упал на козырек подъезда и разбился насмерть.

Местные жители не исключают, что к такому поступку его могла подтолкнуть зловещая игра «Момо», которая стремительно разлетается по миру, сообщает 5692.

Полиция выясняет все детали случившегося. Труп отправлен на экспертизу.

На днях похожий случай произошел в Кривом Роге. Там из окна шестого этажа выпрыгнула 13-летняя девочка. В ее телефоне среди прочих контактов был и «Момо».По словам ее подружек, девочка также была подписана на «группы смерти» «Синий кит» и «Красная сова», но поступок своей подруги они связывают именно с «Момо».

Девочка не погибла, она впала в кому. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сети стремительно набирает популярности новая опасная игра, которую сравнивают с известной игрой «Синий кит», подталкивавшая подростков к самоубийству. Новая игра распространяется через мессенджер Whatsapp.